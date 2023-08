Prix des denrées alimentaires : Thierno Alassane Sall fustige la politique du gouvernement

«Aujourd’hui, pour un kilo d'oignons au marché central de Thiès comptez 1200 F CFA, 2000 F pour le ñebbe et 1 000 F pour trois yabóy». Le constat est du député Thierno Alassane Sall, président du parti République des Valeurs/Réewum Ngor. Qui se désole du fait que «Certains quémandent même un piment ou un oignon aux âmes charitables, faute de pouvoir s'en payer».





L'ancien ministre de l'Énergie considère que «le Sénégal est en détresse. Nos océans sont pillés par des chalutiers étrangers et nos agriculteurs sont laissés à eux-mêmes, comme cette brave femme de Bambali». Aussi de souligner : «Le régime avait promis au peuple le Yoonu Yokkute et la souveraineté alimentaire. Plus d’une décennie plus tard, il n’a que les fantômes du PRODAC à lui offrir».





«Cet enfant sur le dos de cette agricultrice de Bambali», fait remarquer le candidat à la présidentielle de février 2024, «c'est son unique espoir de s'extirper d'une vie où elle a tiré le mauvais lot. Cultiver, cuisiner, enfanter, soigner, réconforter». Il poursuit : «La souffrance sans issue de ces mères, qui par la force de leurs bras, de leurs petits commerces, de leurs tontines de misère, ont payé la trousse de l'école primaire au supérieur, et qui finissent par se résigner à offrir une aide financière, pour que leurs enfants prennent ces pirogues du désespoir».