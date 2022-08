Prix des fondateurs de l'association des journalistes noirs-américains: Le Dr Djibril Diallo primé

Le Docteur Djibril Diallo, Président-Directeur général du Réseau de la Renaissance Africaine et de la Diaspora (ARDN) a reçu, aujourd'hui, le prix 2022 des fondateurs de l'Association nationale des journalistes noirs-américains (NABJ), à l'occasion de la 47e convention de NABJ. La NABJ Founders Award distingue, chaque année, une personne qui a grandement soutenu l'organisation et son travail.





Le Dr Diallo a été un membre actif de la NABJ depuis 1984 et a contribué à la formation des membres aux affaires mondiales et au renforcement des liens non seulement avec les médias en Afrique et dans la diaspora mais aussi avec les Nations Unies.





« Je suis très honoré de recevoir ce prix de la NABJ », a déclaré le Dr Diallo. « L'ARDN et la NABJ sont partenaires depuis plus de deux décennies et j'ai hâte de travailler en étroite collaboration avec la NABJ, dans le cadre de la campagne du carton rouge de l'ARDN et du développement durable, a-t-il ajouté. Objectif 5, inspirer, responsabiliser et donner de la visibilité aux femmes et aux filles du monde entier, dénoncer toutes les formes de discrimination et de violence fondées sur le genre et aider à créer un monde où personne n'est laissé pour compte. »