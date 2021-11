Prix Goncourt : L’ong Jamra appelle à la prudence et promet de...

La plus prestigieuse oeuvre littéraire en France, du nom de La plus secrète mémoire des hommes de l’auteur Mohamed Mbougar est au cœur des débats. Si d’aucuns sont flattés par le roman de ce jeune homme, d’autres par contre ne l'ont pas raté à cause de certains passages de ses écrits qui peuvent paraître comme une promotion de l’homosexualité.





C’est le cas de l’Ong Jamra qui a appelé à la prudence en attendant de lire le livre. Dans un communiqué paru hier, Jamra soupçonne « une hypermédiatisation occidentale » douteuse de Mohamed Mbougar Sarr qui cache ses motivations réelles.