Prix Ragnée décerné à l’ONAS : série de récompenses de la performance

L’année 2023 a été intense pour l’Office National de l’Assainissement du Sénégal ( ONAS). La nouvelle approche de management fondée sur la gestion axée sur les résultats a hissé l’institution à un autre niveau de la performance. Ces avancées sont à nouveau sanctionnées avec l’attribution du Prix Ragnée de l’entreprise la plus performante au Sénégal. « L’année 2023 a été marquée par une série de réussites notables pour l’ONAS. En effet, une gestion proactive de l’hivernage notamment avec le lancement des opérations de curage dès mars 2023, le suivi régulier et rapproché du curage et l’exécution de certains projets ont permis à l’ONAS de contribuer au non déclenchement du Plan Orsec », a rapporté la Directrice du Marketing de la Communication et de l’Innovation (DMCI), Yaye Nafissatou Diop.





L’institution a largement contribué à conjurer les risques d’inondations dans certaines zones et à réduire leurs conséquences dans d’autres. En temps si court, l’ONAS a lancé les travaux de reprofilage du bassin de la zone de captage, les travaux d’assainissement des eaux usées et pluviales de la Cité Belle Vue et du Centre de Philippe Maguilène Senghor. Au-delà des actions orientées vers la gestion des inondations, de bons points ont été engrangés en matière de mise en œuvre des projets emblématiques tels que le Projet d’Extension et de Modernisation de la station de Cambérène, le Projet de renouvellement du collecteur Hann-Fann et le Projet de dépollution de la baie de Hann. « L’ONAS a mis en eau le plus long émissaire marin de l’Afrique subsaharienne propulsant le Sénégal dans le Ranking mondial. Actuellement, l’ONAS est dans la phase d’essai de la plus grande usine de traitement des eaux usées en Afrique de l’Ouest avec la station d’épuration de Cambérène qui va impacter 1, 6 million de personnes à Dakar », a informé Madame Yaye Nafissatou Diop.