Probable libération de Sonko : la vigoureuse réaction de Adji Sarr

Dans un entretien exclusif accordé à Seneweb ce lundi, Alioune Tine annonce que Ousmane Sonko devrait être libéré dans les prochains jours. L’information ne plaît pas à Adji Sarr.



Dans des propos tenus sur les réseaux sociaux et repris par L’AS, la jeune femme a manifesté son opposition à cette éventualité. «Je ne pardonne pas, il (Sonko) doit purger sa peine, s’emporte-t-elle. Un point, un trait. Je ferai face, peu importe les conséquences.»



Lors de son procès contre Adji Sarr, qui l’accusait de viols et menaces de mort, Ousmane Sonko a été acquitté de ce chefs, et condamné à deux ans de prison ferme pour corruption de la jeunesse.



Le président de Pastef est en détention provisoire depuis juillet dernier pour appels à l’insurrection et complot contre l’État, notamment. Il purge sa peine à la prison du Cap Manuel.