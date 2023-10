PROBLÉMATIQUE DE LA TAXATION DU TABAC AU SÉNÉGAL: Plaidoyer de 30 jeunes Thiessois contre les effets nocifs sur la santé

L’impact de la taxation du tabac sur les politiques de santé au Sénégal et la traçabilité des produits du tabac ont fait l’objet d’un important plaidoyer au cours d’un atelier de renforcement de capacités des jeunes de la région de Thiès. Ces derniers trouvent nécessaire de «renforcer les capacités des jeunes sur l’enjeu de la taxation du tabac sur les politiques de santé».





L’atelier organisé par le Forum civil, le samedi 7 octobre 2023, à Thiès, avec 30 participants membres du Conseil régional de la jeunesse de Thiès, vise à renforcer les capacités des jeunes sur l’impact de la taxation du tabac sur les politiques de santé au Sénégal.





Il s’agit, entre autres, d’apprécier « le niveau de pertinence du suivi et de traçabilité des produits du tabac au Sénégal » ; « la pertinence de la mise en place d’un comité national de suivi et traçage des produits du tabac » et d’amener les jeunes à « maîtriser les enjeux de la taxation du tabac au Sénégal ».





Un conclave mis à profit par le coordonnateur général adjoint du Forum civil, Mactar Sall, le chef de Service régional de la Jeunesse de Thiès, Mme Diop Mariama Sène et le porte-parole du Conseil régional de la Jeunesse de Thiès, Assane Diémé, pour rappeler que « le tabac est un produit à base de nicotine et de plusieurs autres composantes chimiques qui crée une addiction chez les usagers. Le tabac est à l’origine de plusieurs maladies non transmissibles. Le procès initié par l’État du Minnesota en 1994 contre l’industrie du tabac a révélé au monde l’additivité du tabac et ses effets nocifs sur la santé ».





La rencontre renseigne que l’Organisation mondiale de la santé (OMS), à la suite de la mondialisation de l’usage du tabac, a élaboré une convention-cadre pour la lutte antitabac (CCLAT) qui est entrée en vigueur le 27 février 2005. Le but de cette convention est de réduire le coût de la santé et l’impact économique du tabac à travers le monde. Mais également de mettre en place des stratégies pour réduire la consommation du tabac comme l’augmentation de la taxe sur le tabac, la création d’espaces non-fumeurs, l’interdiction de publicité, la régulation des normes d’étiquetage et la promotion de la coopération internationale.





Plusieurs études montrent que l’augmentation des taxes sur le tabac constitue un moyen rentable et efficace pour en réduire la consommation





Ainsi, Tax Justice Network Africa (TJNA), une organisation panafricaine qui a pour objectif de relever les défis auxquels font face les systèmes africains de taxations à travers la lutte contre les flux financiers et le plaidoyer pour la taxation progressive, s’est engagée dans la lutte antitabac avec un projet dénommé « Plaidoyer pour la Taxation du Tabac au Sénégal (TTAA) ». La taxation étant le domaine de prédilection de TJNA, la stratégie consiste à inciter les États à augmenter la taxe sur les produits du tabac afin d’impacter sur le coût. Le projet, selon le coordonnateur général adjoint du Forum civil, Mactar Sall, a « commencé depuis deux ans avec les pays comme le Kenya et le Ghana. L’Afrique du Sud et le Sénégal rejoignent le projet à la troisième année ».





Aussi de rappeler qu’après la ratification de la CCLAT, le Sénégal a adopté la loi n° 2014-14 du 28 mars 2014, relative à la fabrication, au conditionnement, a l’étiquetage, à la vente et à l’usage du tabac. Le Sénégal a également ratifié le protocole sur le Commerce illicite des Produits du Tabac (IPT) et mis en place des instruments de lutte antitabac comme le Programme national de Lutte contre le Tabagisme (PNLT) et le Comité national de Lutte contre le Tabagisme (CNLT). La nouvelle loi antitabac n’intègre pas les aspects financiers de la lutte. C’est l’arrêté ministériel n° 19479 du 17 août 2018 qui prévoit l’application d’une taxe ad valorem sur la cigarette. Toutefois, cette taxation n’a pas un impact important sur le prix du tabac et n’est pas dissuasive.





Sept Sénégalais sur 10 (71,6 %) âgés de 20 à 34 ans ayant déjà fumé quotidiennement ont commencé avant l’âge de 20 ans





Selon Mactar Sall, « la mise en œuvre du projet TTAA au Sénégal devrait permettre d’atteindre une augmentation efficace et efficiente de la taxe sur le tabac. Le Forum civil/Section sénégalaise de Transparency International a bénéficié de la confiance et de l’appui financier de TJNA pour mener à bien ce projet ». Il trouve important de souligner qu’« au Sénégal, plusieurs initiatives visant à atteindre une meilleure taxation sur les produits du tabac ont été prises, le Forum Civil s’inscrit dans la continuité de ces efforts dans la mise en œuvre du projet ».





Aussi de remarquer : « L’objectif du TTAA est de parvenir à une augmentation de la taxe sur les produits du tabac, de réduire leur consommation, d’augmenter les ressources fiscales de l’État et de minorer le coût de la santé publique ». Selon le rapport GATS de 2015 sur le tabagisme chez les adultes « un peu plus de 7 Sénégalais sur 10 (71,6%) âgés de 20 à 34 ans ayant déjà fumé quotidiennement ont commencé avant l’âge de 20 ans ». Ce qui démontre que les jeunes sont des cibles à l’addiction au tabagisme. Dès lors, il est important de les sensibiliser sur les méfaits du tabac et leurs effets sur la santé.