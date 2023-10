Problème d'assainissement au lycée Plan Jaxaay : Après le cri du coeur des élèves, les autorités compétentes réagissent

Le reportage réalisé hier par l'équipe de Seneweb au lycée Plan Jaxaay a porté ses fruits. Suite à une immersion de nos reporters dans ce lycée pour alerter sur l'état de l'établissement en cette période de rentrée scolaire, les autorités compétentes ont brisé le silence. Le problème d'assainissement qui prévaut au lycée Plan Diakhaye va bientôt être un vieux souvenir.





En effet, le directeur de la Prévention et de la Gestion des inondations, Madické Cissé, annonce que « des travaux de système de canalisation en PVC de diamètre 400, soit environ 300 m de tuyaux avec des regards ou collecteurs permettant de drainer les différents points bas du lycée et une bâche de pompage seront réalisés pour évacuer les eaux stagnantes en dehors de l'école ».





Selon l'autorité, ce système permet de rabattre la nappe phréatique et, par conséquent, de mettre le lycée hors zone d'inondation.





Dans la foulée, il confirme que les travaux ont démarré ce jeudi 19 octobre pour une durée de trois à quatre mois.





Toutefois, le directeur précise que "l'essentiel des ouvrages va s'effectuer en dehors de l'école, pour éviter les bruits sonores qui peuvent perturber les enseignements".





Par ailleurs, Madické Cissé justifie le silence des autorités - dénoncé par les élèves et les parents d'élèves - par "la longue procédure pour l'assainissement du lycée". En ce sens, il explique que le ministère de l'Eau et de l'Assainissement, à travers la Direction de la Prévention et de la Gestion des inondations, "avait lancé un appel en procédure d'urgence pour l'assainissement du lycée Plan Jaxaay depuis le 5 avril 2023. Mais le projet a connu des lenteurs avec la distribution du marché".