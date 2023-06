Problèmes de connexion au réseau bancaire : Des clients de la Banque agricole de Kédougou risquent de ne pas percevoir leurs salaires pourla Tabaski





Nombreux sont les fonctionnaires clients de la Banque agricole de Kédougou qui risquent de ne pas percevoir leur salaire avant la Tabaski. Et pour cause ! Des problèmes de connexion au réseau bancaire sont à l'origine de ce dysfonctionnement noté depuis le positionnement des salaires hier lundi. Au niveau de l'agence de Kédougou, la psychose a fini de s'installer chez les nombreux clients qui ont envahi la banque depuis les premières heures de la matinée.





Pour l'heure, seuls les versements manuels sont effectués au niveau des guichets. Le payement des salaires reste pour le moment suspendu. Des fonctionnaires nous signalent que malgré le positionnement de leur salaire par la Direction de la Solde, le virement n'est pas effectif au niveau de la Banque agricole.





M. Diallo est un enseignant en service à Diarra Pont, dans l'IEF de Salémata. Il ne sait plus à quel saint se vouer. "J'ai saisi les services de la Solde qui m'ont confirmé avoir positionné mon salaire, mais au niveau de la banque, on soutient n'avoir rien. C'est grave et inexplicable. En tant que père de famille, comment vais-je faire si je n'ai pas mon salaire ? ", se lamente cet enseignant qui a parcouru plus de 70 km pour venir percevoir son salaire.





Ces problèmes de connexion au réseau bancaire sont monnaie courante dans cette partie du sud-est du pays. Aujourd'hui, si rien n'est fait pour décanter la situation, ils seront nombreux ces fonctionnaires et autres agents de l'État qui risquent de fêter la Tabaski les poches vides à Kédougou.