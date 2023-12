Production agricole et transformation des produits locaux: Le BMN accompagne 24 entreprises en Casamance

24 entreprises de Kolda, Sédhiou et Ziguinchor, évoluant dans les secteurs de la production agricole et de la transformation des produits vont être accompagnées par le Bureau de mise à niveau des entreprises (BMN - Entreprises). Ceci, pour accroître leurs productions et améliorer leur organisation. La signature de la convention a eu lieu, ce jour, à Ziguinchor.





Selon la directrice du Bureau de mise à niveau des entreprises, Fatou Dyana Bâ, ces structures vont être appuyées pour réaliser des investissements de production. Lesquels vont dans le sens d'améliorer l'accès à l'eau, à travers des systèmes de pompage et acquérir des outils pour améliorer la productivité et aller vers l'amélioration de la qualité de leurs productions, concernant les entreprises qui s'activent dans la production agricole.





En ce qui concerne les entreprises qui évoluent dans la transformation des produits locaux, elles pourront investir pour acquérir des équipements de production et générer ainsi des innovations dans les produits et aussi avoir une meilleure productivité et de qualité.





Fatou Dyana Bâ de faire savoir que cet accompagnement aux entreprises est sous forme de prime. « Elles sont primées à hauteur de 40 % du montant de l'investissement pour ce qui est des investissements matériels. Pour ceux immatériels, ce sont 70 % du montant », a-t-elle expliqué





Par ailleurs, sur un montant d'investissement de 971 millions FCFA qui doit être fait par ces entreprises de la zone Sud, le BMN s'engage à accorder des primes de 455 millions de F CFA.