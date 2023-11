Production pétrolière et gazière : Les Inspecteurs des Impôts et Domaines inspectent "la gestion fiscale du projet GTA"

Après avoir décidé de travailler ensemble pour le développement du projet gazier Grand-Tortue Ahmeyim (GTA), la Mauritanie et le Sénégal peuvent être très satisfaits du bilan des trois premiers trimestres. Au total, une recette de 60 millions d'euros a été générée par le projet GTA. L’information a été donnée par Cheikh Mouhamadou Bamba Siby, Directeur de l'unité mixte fiscales et douanières.





"C'est un bilan financier en termes de recette. Il y a 60 millions d'euros (41,6 milliards de Fcfa) qu'on doit répartir entre la Mauritanie et le Sénégal dans le cadre du projet sur les trois premiers trimestres de l'année", informe Cheikh Mouhamadou Bamba Siby.





En effet, un protocole d'accord relatif à la coopération dans la filière des hydrocarbures avait été signé entre les deux États, le 23 octobre 2015. C'est ainsi qu'une unité mixte chargée de gérer toutes les missions fiscales a été mise en place.





Selon le Directeur Général des Impôts et des Domaines du Sénégal, Abdoulaye Diagne : "l'amicale a eu la clairvoyance et l'intelligence d'organiser cette activité qui tourne autour de l'unité mixte qu'on appelle le GTA. C'est un accord signé entre le Sénégal et la Mauritanie pour la gestion commune des ressources pétrolières et gazières. Pour notre part, on va surtout s'intéresser à la fiscalité, un point sur lequel on a travaillé depuis très longtemps. L'objectif de cette unité mixte, c'est d'assurer la gestion commune des ressources qui sont issues de l'exploitation du gaz et du pétrole".





Ainsi, pour mieux imprégner ses membres sur les activités de l'unité mixte, à travers un partage d'informations sur son dispositif légal et institutionnel, l’Amicale des Inspecteurs des Impôts et des Domaines du Sénégal (AIIDS) a profité de son assemblée générale pour poser le débat autour du thème : « la gestion fiscale du Projet GTA : bilan de quatre années de fonctionnement de l’unité mixte ».