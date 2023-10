Productions agricoles : Victorine Anquediche Ndèye sème les graines de la transformation sociale pour 800 femmes de Mlomp et Niamone

Le Ministère de la Microfinance et de l’Economie Solidaire et Sociale apporte une bouffée d’oxygène aux femmes et jeunes de Mlomp. Au total plus de 800 femmes bénéficieront des retombées des financements qui seront octroyés.





" Les financements arrivent au moment où les bénéficiaires en ont le plus besoin. D'après les informations que j'ai reçues, des responsables de la coopération communale, rien que pour les six blocs maraîchers exploités par les groupements formalisés en GIE, ce ne sont moins plus de 800 femmes qui seront impactées directement et indirectement ", a déclaré le maire de Mlomp, une commune située dans le département de Bignona. Il a fait cette déclaration en présence de la Ministre Victorine Anquediche Ndeye. Selon Ansoumana Diémé, les femmes, jeunes et l'ensemble des agro-entrepreneurs sont présents sur tout ce qui touche à l'économie agro-alimentaire locale.





Les chaînes de valeur agricole riz, maraîchage, fruits et légumes, élevage entre autres sont exploitées par les jeunes et femmes dans la commune de Mlomp. En sus, rien que pour la chaîne de valeur riz, la commune dispose d'un potentiel foncier rizicole d'environ onze mille hectares, renseigne le maire. L’essor de l’économie locale est freiné par des contraintes notées dans l’exploitation des périmètres maraîchères. Il s’agit entre autres le déficit d’équipement et de matériel.





Les doléances des femmes de Columba Niamone





Dans la commune de Niamone, précisément au bloc maraîcher de Columba, les femmes ont exprimé leur joie de recevoir la Ministre. Aïssatou Diédhiou, conseillère au niveau de la commune et dirigeante des femmes au niveau du bloc maraîcher a fait part de leur principale difficulté liée à l’accès à l'eau. " Les femmes sont découragées et ont abandonné le bloc parce que, il y a un problème crucial d'eau. Le puits ne permet pas de couvrir tous les besoins en eau de la superficie. S'il y a de l'eau en abondance, les femmes vont avoir plus de motivations et travailler davantage ", a expliqué la dame au Ministre Victorine Ndeye et à sa délégation notamment la directrice générale du Fonds National de la Microfinance (FONAMIF), Nicole Mansis. Aïssatou Diédhiou a sollicité au nom de ses camarades l'appui du ministère. A sa suite, le Maire de Niamone Atab Badji est revenu sur les problèmes et les efforts consentis.





Le Maire de Niamone fait le diagnostic





Les blocs maraîchers ne peuvent fonctionner correctement parce qu'il y a un problème d'eau ", relate l'édile de Niamone. Selon ce dernier, il y a un besoin d’extension de l’adduction d’eau pour couvrir les besoins d’autres périmètres maraîchers.





Une politique a été mise en place pour faciliter l'organisation interne des femmes au niveau des différents blocs maraîchers dans le cadre de leur travail dit Atab Badji. Ce désir de regrouper les femmes a permis de renforcer les femmes avec une fédération de groupements des femmes et de même que pour les jeunes. Toutes les associations de jeunesse ont été regroupées dans une fédération. Cette approche a facilité le programme de la municipalité, à savoir " Une ASC, un champ et un village, une vallée ".





Ce programme entamé cette saison a été une réussite selon le maire, qui a livré ces informations à la délégation du ministère de la Microfinance et de l'Economie Solidaire et Sociale, conduite par la Ministre Victorine Anquediche Ndeye. A terme, le maire espère que d'ici 5 ans atteindre une production en riz pouvant nourrir toute la population de la commune de Niamone. " Le riz pourrait même coûter entre 100 ou 150 F le kilo, si toutes les conditions sont réunies, dans la mesure où on aura suffisamment produit’’, croit le maire Atab Badji. Pour le maire et ses populations, l’augmentation de la capacité de production du forage de Columba pourrait couvrir les besoins en eau des localités de la commune et permettre aux femmes et jeunes de travailler sans problème d'eau au sein de leurs différents blocs maraîchers.





Les actions concrètes du Ministre Victorine Anquediche Ndeye





Après le recueil des doléances et des préoccupations placent aux actions concrètes. Du moins, c’est la ligne de conduite de ce département ministériel.





" Nous sommes dans le temps de l'action. Le Président de la République, nous a instruits de travailler beaucoup et de parler peu ", a dit la Ministre. Victorine Anquediche Ndeye a noté les doléances et a promis des solutions dans la mesure du possible. Par ailleurs, la Ministre a félicité les maires des communes de Mlomp et Niamone pour l'organisation des femmes de leurs localités respectives. Une organisation ou réorganisation des structures des femmes et jeunes qui est nécessaire et qui aide les autorités à les financer.