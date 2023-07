PROGEP-Keur Massar Nord: des progrès notés dans la lutte contre les inondations

»Aujourd’hui nous exprimons notre satisfaction et celle des populations au vu de ce que ces ouvrages nous ont apporté. Si nous faisons la comparaison entre cette année et l’année dernière, nous voyons nettement que la situation a beaucoup changé’’, a commenté l’édile de Keur Massar Nord.

Il a dit espérer que dans sa commune qui compte 101 quartiers, avec l’avancée des chantiers, ‘’ces inondations seront bientôt un vieux souvenir’’. M. Sarr a loué les efforts des pouvoirs publics et leurs partenaires qui, selon lui, »ont mis les moyens nécessaires » pour contenir les effets de ces intempéries.

Le maire de Keur Massar Nord prévoit de réaliser, tout autour des bassins de rétention d’eau, des aménagements connexes au bénéfice des populations de sa Collectivité territoriale.

‘’Nous avons pris des mesures pour faire le suivi. Nous ne pouvons pas laisser ces infrastructures se dégrader. Nous appelons les populations à bien participer à préserver et pérenniser ces ouvrages’’, a-t-il fait savoir.

Pour sa part, Aly Tounkara, expert hydraulicien du Progep2, chargé de la réalisation de ces ouvrages, a assuré que Keur Massar Nord a noté »une très forte amélioration » en ce qui concerne la lutte contre les effets des inondations.





’Nous sommes carrément dans l’exécution des ouvrages. Keur Massar a connu ces dernières années, des inondations exceptionnelles. Aujourd’hui si nous regardons les années 2020-2022, nous avons noté une très forte amélioration », a-t-il relevé.





‘’L’impact est de ces ouvrages est significatif dans les zones où nous sommes intervenus. L’impact est plus notoire dans la commune de Keur Massar Nord, où les points les plus névralgiques ont été traités en 2021 et 2023’’, a ajouté l’expert hydraulicien du Progep2.





Selon lui, globalement cumulés, les travaux réalisés dans le cadre du Progep2 tournent autour de 180 milliards de francs CFA (ce qui était budgétisé).





« A Keur Massar Nord, nous avons presque exécuté l’ensemble des travaux. A Keur Massar Sud et à Jaxay, les travaux ont commencé depuis l’année dernière et vont se poursuivent en principe jusqu’en 2026 », a-t-il avancé.





Pour pallier durablement aux phénomènes récurrents des inondations, l’État du Sénégal s’est engagé à poursuivre la mise en œuvre optimale du Programme Décennal de Lutte contre les Inondations (PDLCI), à travers la formulation de la deuxième phase du Projet de Gestion des Eaux pluviales et d’adaptation au changement climatique (PROGEP 2), avec l’appui de la Banque mondiale.





Le PROGEP 2 interviendra dans deux catégories de communes. Il s’agit d’une part des communes bénéficiaires à la fois d’investissements et d’études stratégiques comme Keur Massar Nord et Keur Massar Sud, Jaxaay-Parcelles, Mbao, Yeumbeul Nord, Yeumbeul Sud, Whakhinane Nimzat, Djiddah Thiaroye-Kaw, Médina Gounass et Dalifort . Et d’autre nous avons les communes ne bénéficiant que d’études stratégiques (études de planification et de gestion urbaines intégrées, etc.) Tivaouane Peulh-Niagha, Jaxaay-Parcelles, Sangalkam et Bambilor ,Poponguine-Ndayane, de Diass et de Yène (Toubab Dialao) ; Keur Moussaeu Sindia et Diass (zone nord autoroute à péage) ;Kayar, Keur Mousseu (Bayakh) et Djender Guedji (Keur Matar Gaye); Saly Portudal, Somone, Ngaparou, Sindia (Nguérigne) et Nguékhokh.





Il est également à noter que dans le cadre du PROGEP 2, des études techniques détaillées seront élaborées pour les Plans Directeur de Drainage de Saint-Louis et Diamniadio préparés lors de la première phase du PROGEP.





D’un coût total estimé à 172,4 millions de $US, soit 92,1 milliards de FCFA., l’exécution du PROGEP 2 (2021-2029) est confiée à l’Agence de Développement municipal (ADM).





AVEC APS