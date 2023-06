Programme 100 000 logements : ce chiffre ne va pas plaire à Macky Sall

Le ministère de l’Urbanisme, du Logement et de l’Hygiène publique a passé en revue, ce mardi, les programmes inscrits dans son agenda en 2022. D’après les services de Abdoulaye Sow, le chef du département, 749 habitations ont été construites durant la période considérée dans le cadre de l’exécution du «Programme 100 000 logements».



L’objectif annuel était de 10 000 unités, souligne Les Échos, qui donne l’information. Par rapport à 2021 (178 logements bâtis), le niveau d’exécution du programme en 2022 constitue une avancée. La progression s’établissant à 321%.



Mais rapporté au plafond visé (10 000 logements), le rythme de réalisation reste faible. Il n’est que de 7%.



L’indisponibilité du foncier est désignée par le présentateur de la revue sectorielle, Ousseynou Lindor Diop, comme la cause du retard dans l’exécution du «Programme 100 000 logements». Lequel a nécessité de la part du ministère de tutelle la signature de plus d’une vingtaine de conventions, nationales (19) et internationales (3), avec des promoteurs immobiliers privés.