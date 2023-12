Programme 100 000 logements : Une cité, aménagée par SAFRU SA, réceptionnée à Kébémer

Le ministre de l’urbanisme, du logement et de l’hygiène publique, Abdoulaye Saydou Sow, a procédé, lundi, à Kébémer, dans la région de Louga, à la remise des clés aux acquéreurs de 25 logements issus de la première phase du projet “100 000 logements” pilotés par la SN-HLM dans cette ville..





La nouvelle cité dont l’aménagement a été réalisée par la Société d’aménagement foncier et de rénovation urbaine (SAFRU SA) a été baptisée du nom de feu Aly Kébé, ancien député-maire de la ville de Kébémer.





SAFRU SA a notamment pris en charge l’habitabilité du site de la SNHLM en collaboration avec le maître d’ouvrage délégué (AGETIP), les maîtres d’œuvres (HYDROCONCEPT et EER), l’entreprise exécutrice de travaux SERTEM GROUP et les concessionnaires (SONES, SENELEC).





Le projet d'aménagement du site a été conçu avec la vision suivante de la SAFRU : “créer un environnement inclusif et durable qui répond aux besoins fondamentaux de la communauté en matière de logement abordable. Les travaux ont été entrepris avec un souci particulier de respecter les normes d’urbanisme et de construction les plus élevées tout en favorisant un design moderne et fonctionnel”, lit-on dans un document de presse fourni par la structure.





Au total, cette nouvelle cité de la SN HLM destinée à recevoir à terme 318 logements et des équipements collectifs a bénéficié des aménagements VRD de niveau tertiaire pour un coût d’investissement global évalué à 1 912 679 127 FCFA TTC comprenant les études, les travaux, la supervision et la maîtrise d’ouvrage délégué. Dans ce cadre, la SAFRU a bénéficié d’un accompagnement financier de l’Etat du Sénégal à travers le Fonds de l’Habitat social (FHS) et la Banque islamique du Sénégal (BIS) et technique par la Direction générale de la Construction (DGCH) et de l’habitat qui assure le pilotage technique du projet gouvernemental de construction de 100 000 logements.