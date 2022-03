Programme "Yaatal" : L'opération "Sama Keuyitou Keur" lancée dans le département de Mbour

Le programme ’’Yaatal’’ de la direction générale des impôts et domaines qui vise à élargir l’assiette fiscale afin de permettre une sécurisation idoine du foncier a été lancé dans la Petite Côte.





Ce programme qui englobe l'opération "Sama Keuyitou Keur", se décline par l’enrôlement et la mise en place d’un cadre d’encadrement et de suivi du nouveau contribuable.





"Le lancement de l'opération Sama Keuyitou Keur est une déclinaison du programme Yaatal de la direction générale des Impôts et Domaines. Il tourne sur deux objectifs principaux, notamment sur l'amélioration de l'assiette fiscale par le recrutement de contribuables nouveaux ; par des opérations de recensement ; par une meilleure gestion du portefeuille client de la direction des impôts et des domaines et par la simplification des procédures et digitalisation", a expliqué Serigne Moussa Diop, conseiller technique du DG des impôts et des domaines.





L'autre objectif de cette opération est, selon toujours M. Diop, "une bonne maîtrise des assiettes foncières ; un bon système cadastral ; une bonne instruction des dossiers de demande de régularisation par voie de bail et in fine, la délivrance de titre d'occupation, titres fonciers, baux, titres de jouissance au profit des populations".





A l'en croire, l'obtention d'un toit sécurisé est un vœu de chaque Sénégalais, de tout père de famille.





"Chaque père de famille aimerait avoir un toit sécurisé. La sécurité juridique du foncier c'est l'obtention d'un titre de jouissance, d'un titre foncier", indique-t-il.





Ainsi, l'opération "Sama Keuyitou Keur" va consister "à mutualiser les compétences des différents services qui interviennent dans la chaîne foncière que ce soit le cadastre, les domaines, la conservation foncière et l'urbanisme, en vue d'apporter une célérité dans le traitement des dossiers de demande, dans l'instruction des demandes. Et, l'objectif final, c'est d'octroyer le maximum de titroe de jouissance aux populations, aux chefs de familles", affirme le conseiller technique du directeur général des Impôts et des Domaines.





Le département de Mbour étant une zone carrefour qui compte des enjeux fonciers incommensurables, l'opération y est lancée afin de sécuriser le contribuable.