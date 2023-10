Programme spatial : Le centre de recueil et de contrôle des données réceptionné

Le Sénégal a fait un pas de plus dans son programme spatial SenSat. Le centre de réception et de contrôle des données, logé à la cité du savoir de Diamniadio, a été réceptionné par le Ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, ce lundi 23 octobre. Ceci intervient à quelques semaines de la réception du satellite prévue en novembre.





Selon le service de communication du ministère, « le centre est fonctionnel avec un équipement pour la réception et le décodage des données ». A côté du Pr Gayane Faye, coordinateur du programme, il y aura une équipe de 8 ingénieurs et 5 techniciens. Ce sont ces 13 professionnels qui ont conçu et fabriqué le satellite suite à une formation au Centre Spatial Universitaire de Montpellier (CSUM).