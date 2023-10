Projet d’électrification de 78 villages par l’ASER : Inauguration de la Centrale solaire de Naouré

Le Directeur de Cabinet du ministère du Pétrole et des Energies M. Issa DIONE et M. Jean-Marc Pisani, ambassadeur de l’Union européenne (UE) au Sénégal ont procédé, ce mardi, à l'inauguration du mini-réseau solaire de Naouré (département de Ranérou) à Matam en présence de M. Baba Diallo, Directeur Général de l'Agence Sénégalaise d'Electrification Rurale (ASER).





Cette réalisation entre dans le cadre du projet d'électrification des 78 villages, cofinancé par l'UE et l’Etat du Sénégal et mis en œuvre par l'ASER (ASER) pour un montant de près de 10 milliards FCFA (16 millions d'euros). Il a permis l’accès au service électrique durable pour 50 000 personnes réparties dans 78 villages de Matam, Kanel, Ranerou, Goudiry et Bakel, qui sont tous très éloignés des lignes électriques.





Ce projet contribue de façon significative à l’objectif fixé par le Sénégal d’un accès universel, dès 2025, à une énergie compétitive pour les entreprises, abordable pour les populations, particulièrement les plus vulnérables, et protectrice de l’environnement. C’est aussi un moyen de rassurer les populations des zones éloignées du réseau Senelec, que leurs positions géographiques ne constituent plus une difficulté à leur électrification grâce aux technologies adaptées à l’équité sociale et territoriale.





A cette occasion, l’Ambassadeur de l’UE Jean Marc PISANI a indiqué que « l’accès à l’électricité est un élément essentiel du développement socio-économique des populations, ici à Naouré Central comme ailleurs. En facilitant l’accès à l’électricité dans les régions les moins bien desservies du pays, l’objectif de l’UE est avant tout de contribuer à l’amélioration du quotidien des populations mais aussi de contribuer au développement de nouvelles opportunités en termes d’emplois et de revenus, dans le respect de l’environnement ».





Pour sa part le Directeur de Cabinet du Ministre du pétrole et des énergies M. Issa DIONE a rappelé que « l’accès à l’énergie durable est un droit mais doit aussi être un moyen de promotion économique, social et écologique comme prôné par le Président de la République son Excellence Monsieur Macky Sall. Il permet également de réduire les inégalités sociales entre zones rurales et urbaines. C’est pour cette raison que l’inauguration et la mise en service des centrales construites d’une puissance de 20 kWc chacune et d’un réseau électrique basse tension de 1,5 km dans chaque village, traduisent l’engagement du Chef de l’Etat de faire de chaque contrée de ce pays une zone d’émergence . Il a ajouté « qu’il s’agit à travers ces réalisations, de promouvoir la sécurité énergétique, l’équité dans l’accès aux services énergétiques, la lutte contre la pauvreté et l’immigration clandestine et l’adaptation aux changements climatiques ».