Projet de Développement économique de la Casamance : Les grands axes d’un programme

Le Ministre des Collectivités territoriales, de l’Aménagement et du Développement des Territoires, Modou Diagne Fada, a présidé le Comité de pilotage du Projet de Développement économique de la Casamance (PDEC).





Pour alléger la souffrance des populations et valoriser les immenses ressources naturelles de la région, le gouvernement du Sénégal a lancé, dans la foulée de l’acte 3 de la décentralisation, le Projet Pôle de Développement de la Casamance (PPDC). Le PDEC vient ainsi consolider les acquis du projet-mère (PPDC projet pôle de développement de la Casamance) tout en renforçant la décentralisation.





Il vise l’appui à la gouvernance, l’engagement citoyen, l’investissement public, et le soutien aux activités économiques des populations dans 60 collectivités territoriales. Celles-ci ont été choisies dans les régions d’intervention par les autorités locales, les administrations, les représentants de la société civile selon des critères bien définis, parmi lesquels on peut citer la fragilité et la sensibilité aux effets du changement climatique.





Les territoires récemment libérés des bases rebelles, par exemple, pourront profiter de ces investissements publics pour créer les conditions favorables à un retour des populations déplacées.





Le nouveau projet, dénommé Projet de Développement Économique de la Casamance (PDEC), dont l’entrée en vigueur a été prononcée en Mai 2022, a soumis lors du Comité de pilotage, le rapport d’activités 2023 et son Plan de Travail et Budget Annuel (PTBA) 2024.





Le PTBA est articulé autour des axes suivants :





-Démarrage des activités de financement des plans de développement des 60 collectivités territoriales (CT) pour améliorer les infrastructures socio-économiques des collectivités territoriales ;





-Le démarrage effectif des activités d’engagement citoyen et de développement communautaire au sein des collectivités territoriales pour une meilleure implication des populations dans le développement de leur territoires ;





-Démarrage des programmes de réhabilitation des pistes