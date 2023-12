Projet de péage au pont de Marsassoum : Le maire répond au collectif pour le développement du Diassing

Accusé par le collectif pour le développement de Marsassoum de vouloir imposer le péage au pont de Marsassoum, le maire Sény Mandiang dément. " Il est vrai que lors de la célébration du Gamou annuel, j'ai dit solennellement et à visage découvert que l'État doit donner l'opportunité à la ville de bénéficier des retombées du pont grâce au système de péage. Nous ne sommes pas demandeurs mais nous ne nous proposerons pas au projet à condition qu'il nous profite" a clarifié l'édile de Marsassoum.





Si le projet est adjugé, ajoute-t-il, les ristournes pourraient être directement versées aux secteurs de la santé et de l'éducation et non dans le fonctionnement de l'institution municipale.