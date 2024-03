Projet GTA : un contentieux à 300 milliards F CFA autour du gaz sénégalais

La compagnie pétrolière britannique BP réclame plus de 500 millions de dollars, soit plus de 300 milliards de francs CFA, à l’américaine Mc Dermott dans le cadre d’un contentieux autour du gaz sénégalais.



Le Soleil, qui donne l’information, explique que Bp a engagé une action en justice contre Mc Dermott. L’entreprise américaine, spécialisée dans la construction sous marine, devait réaliser « d’importants travaux » sur la plate-forme de Grande Tortue Ahmeyim, souligne le journal. Mais, poursuit celui-ci, le sous-traitant n’aurait pas respecté les termes de l’accord, impactant l’exécution du projet.



En effet, renseigne la source, Bp s’est plainte « des retards et manquements contractuels », en marge de la publication de ses résultats du quatrième trimestre 2023.



« Devant les retards récurrents, les deux ministres en charge du Pétrole des deux pays avaient d’ailleurs tenu des réunions en travail, en janvier dernier, à Dakar, dans le cadre de la commission consultative du projet. Ces réunions de concertations permanentes entre les deux pays avaient permis d’évaluer l’impact global du retard enregistré dans l’exécution du projet et des augmentations annoncées de coûts. Un audit de ces coûts avait été annoncé dans la foulée », souligne le quotidien d’informations.