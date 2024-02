Projet “Coeur de ville Saly” : Signature d’une convention entre l'APIX, la Mairie de Saly et le Groupe MFADEL

Ce mercredi 21 février 2024, l'APIX, la Mairie de Saly et le groupe MFADEL du Maroc ont signé un Mémorandum Of Understanding (MOU) pour la réalisation d'un projet de haut standing intitulé « Cœur de Ville de Saly ». Madame Hann, Adjointe au maire de Saly, a exprimé sa reconnaissance envers l'APIX pour la facilitation de la mise en œuvre des Grands Travaux. Elle a déclaré : « Vous méritez des félicitations pour votre mission réussie. Acter ce pré-protocole avec le Groupe MFADEL pour concrétiser cette convention qui valorisera la localité, qui est la plus grande station balnéaire du pays, est un pas significatif ». Mehdi RIDA-Mfaddel, Directeur Pôle Immobilier & International du Groupe, gestionnaire de plus de 1 000 000 m2 de planches développées au Maroc, s'apprête à réaliser le Cœur de Ville de Saly sur une superficie de 4 ha. Il a souligné : « Une partie du financement sera privée, tandis que le reste sera assuré par les banques locales marocaines ».



Le Directeur Général de l'APIX, Dr Abdoulaye Baldé, considère que cette cérémonie s'inscrit dans une dynamique initiée il y a quelques mois. Il a rappelé : « Lors de ma visite pour inspecter les réalisations de APIX-S.A dans la station balnéaire, nous avons réhabilité les côtes de Saly et mis en place la plateforme d'investissement central en collaboration avec la mairie ». Il a souligné que le maire de Saly, Ousmane Gueye, a présenté plusieurs projets concernant Saly et le développement du plateau technique médical. Dr Abdoulaye Baldé a expliqué : « En tant qu'Agence de Promotion de l'Investissement, nous avons sélectionné le groupe MFADEL comme partenaire intéressé pour la réalisation de ce projet. Aujourd'hui, nous signons le Mémorandum Of Understanding (MOU) avec le groupe MFADEL pour initier les études, puis passer à la phase active de construction des infrastructures, comprenant un hôpital, un complexe médical multifonctionnel avec un centre d'imagerie et des laboratoires ».



Le Directeur Général de l'APIX a insisté sur l'importance du diagnostic médical, affirmant que l'installation du centre d'imagerie et du laboratoire d'analyse contribuera à renforcer le plateau médical. « Je tiens à féliciter le maire Ousmane Gueye et à lui assurer que nos équipes seront toujours à ses côtés pour le soutenir dans ce projet et dans les projets futurs. C'est d'ailleurs la raison d'être des Plateformes d'Investissement, pour être plus proches de la population et concrétiser la vision du Chef de l'État, qui souhaite une territorialisation des politiques publiques», a-t-il conclu.