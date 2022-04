Projets fantômes : Papiss Demba Cissé perd deux milliards

Le footballeur Papiss Demba Cissé a été roulé dans la farine dans un business qui n’était en fait que du toc.



L’ancien capitaine des Lions a investi pas moins de deux milliards de francs CFA dans divers projets à travers la société Pakao industries agro-business Sarl. Malheureusement pour lui, il se rendit compte qu’il était victime d’une vaste escroquerie.



Libération informe dans son édition de ce mercredi que Papiss Demba Cissé serait victime de son associé.



Ce dernier se nomme Mamadou Diène, plus connu sous Madou Diène. Il vit entre Nord-Foire, Saly et Manchester et était très proche du footballeur.



C’est d’ailleurs au moment où il s’apprêtait à embarquer pour le Nord de l’Angleterre qu’il a été arrêté. C’était hier, à l’Aéroport international Blaise Diagne (AIBD). Le mis en cause devait prendre un vol de Turkish Airlines.



Madou Diène a été interpellé à la suite d’un mandat d’arrêt international émis le 23 février dernier pour escroquerie, faux et usage de faux en écriture privée de commerce ou de banque.



La plainte a été déposée par l’avocat de Papiss Demba Cissé, Me Bamba Cissé. Le dossier est piloté par le juge du deuxième cabinet.



Libération informe que dans le cadre de l’instruction de cette affaire, une deuxième personne est dans le viseur de la justice. Il s’agit d’un certain Serigne Ass Tacko Mbacké Seck.



Le journal précise que ce dernier est inculpé et placé sous contrôle judiciaire depuis plusieurs mois. Alors que Madou Diène, considéré comme le suspect principal, avait fondu dans la nature.