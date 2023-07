Promotion des énergies renouvelables : Les spécialistes jettent la lumière sur les contraintes et préconisent des solutions sur le chemin de l'accès universel

Les énergies renouvelables constituent un important levier de développement socio-économique. Leur utilisation productive est vectrice de création d'emplois. Toutefois, l'accès et le coût de l'électricité ont été identifiés comme principales contraintes limitant l'atteinte des objectifs de développement durable (ODD).





Conscient que l'accès à une énergie durable, de qualité et abordable est nécessaire à l'atteinte des objectifs d'émergence, l'Etat du Sénégal, dans sa Politique de développement économique et social, portée par le Plan Sénégal Emergent (PSE), prône le renforcement de la diversification du mix énergétique. Selon le Secrétaire général du Ministère du Pétrole et des Energies, Cheikh Niane, le Sénégal vise l'accès universel à l'horizon 2025 voire 2027.





Ainsi, pour lever toutes les contraintes liées au développement des énergies renouvelables, les acteurs clés du secteur privé et du secteur public ont été sensibilisés sur le financement de projets d'usage productif des énergies renouvelables.





Le Directeur général de l'agence nationale des énergies renouvelables du Ministère du Pétrole et des Energies (ANER), Tamsir Ndiaye a fait savoir que : "c'est une mise en relation qu'on essaie de faire entre les secteurs financiers et les porteurs de projets dans ce qu'on appelle les activités productives et génératrices de revenu. et l'objectif, c'est de mettre à disposition de ses acteurs de l'énergie propre mais aussi de l'énergie bon marché pour rentabiliser le plus possible des activités. Nous travaillons pour un accès universel à l'électricité et que tous les acteurs puissent disposer d'énergies pour mener leurs activités".





La rencontre a été co-organisée par le Ministère du Pétrole et des Énergies, à travers l'ANER et avec le concours du Programme Energie Durable de la Coopération Allemande (GIZ).





"Le recours aux applications décentralisées est nécessaire en plus de l'extension du réseau électrique, pour garantir aux populations issues de zones isolées, des services énergétiques fiables et modernes. Au-delà de l'accès, il est important de promouvoir l'utilisation de l'énergie comme moteur de croissance économique, de création de valeur locale, et d'amélioration des conditions de vie en milieu rural.Comme vous le savez environ 30% de notre mix énergétique dépend des énergies renouvelables (le solaire, l'éolien, l'hydroélectrique)", a mentionné le Secrétaire Général du Ministère, Cheikh Niane.





Grâce à cette tribune, les acteurs ont réfléchi sur le développement de modèles économiques viables et la mise en place de mécanismes de garantie pour un déploiement de projets favorisant la création d'activités génératrices de revenus par l'utilisation productive de systèmes et d'équipements solaires.