Promotion des exportations : Zahra Iyane Thiam expose les acquis et exhorte les entreprises à saisir de nouvelles opportunités

L’Agence Sénégalaise de Promotion des Exportations (ASEPEX) a marqué la journée nationale du Sénégal à la FIDAK. C’est une journée que célèbre le Sénégal en tant que pays participant, au même titre que le pays invité d’honneur la Côte d’Ivoire. Organisatrice de la cérémonie, la Directrice générale de l'ASEPEX a saisi l’occasion pour tirer le bilan du secteur de l’exportation depuis 2012.





« Le secteur de l'exportation a fait de grands bonds dans les exportations depuis 2012. Ce comportement positif est conforté par une structure de plus en plus diversifiée et une progression ascendante du taux global d’exportation au fil des années. En 2021, les exportations du Sénégal ont été orientées principalement vers les continents africain, européen et asiatique », dit-elle.





Cependant explique-t-elle « une légère baisse a été notée de la part du marché de l’Afrique (39,9% en 2021 après 42,9% en 2020) au profit des continents européen (28,8% après 25,8% en 2020) et asiatique (20,0% après 18,0% en 2020) selon les données de l’Agence nationale de la statistique et de la démographie (ANSD) », a déclaré Zahra Iyane Thiam.





Mesurant son rôle central dans l’équilibre de la balance commerciale, l'ASEPEX travaille d’arrache-pied à remplir ses missions avec à la clé un impact positif sur l’économie nationale.





« Depuis sa création, l’Agence s’évertue à accomplir cette mission transversale à travers ses services en intervenant dans : le renforcement des capacités d’exportation des entreprises, du développement des produits et services d’appui et d’accompagnement des entreprises à l’exportation ; le développement des produits et services de marketing de promotion et de communication pour identifier les opportunités commerciales et accompagner les entreprises sur les marchés étrangers ; de l’établissement et du développement de réseaux et de partenariats stratégiques pour le développement des exportations », a énuméré la Directrice.





Actuellement, l’ASEPEX fait de la maîtrise de l’offre exportable du Sénégal sa priorité. Pour ce faire, le Sénégal misera sur la labellisation et le renforcement continu de l’adaptabilité des services aux normes du marché international. C’est en ce sens que le Sénégal doit se positionner sur la scène internationale pour vendre les produits « made in Sénégal » surtout en perspective de l’effectivité du marché continental africain, la ZLECAF.