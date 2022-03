Promotion des jeunes sénégalais en art culinaire : l’académie des chefs pâtissiers lance le concours « Pépites d’or »

L’académie des chefs pâtissiers et des cheffes pâtissières du Sénégal lance son concours national de pâtisserie à destination des jeunes en formation professionnelle intitulé « Concours Pépites d’or édition 2022 ». En collaboration avec le ministère de l’Emploi, de la formation professionnelle ,de l’apprentissage et de l’insertion, ce concours se veut un évènement d’envergure nationale et un outil pérenne qui a pour objectif le repérage et le recrutement des pâtissiers et pâtissières de demain pour le Sénégal. Autrement dit, de révéler et de faire la promotion des jeunes.







Ces acteurs, l’ont fait savoir le vendredi 18 mars, lors d’une conférence de presse. D’après eux, ce concours « Pépites d’or 2022 », s’inscrit dans une volonté de promouvoir l’art culinaire sénégalais en mettant en lumière le secteur de la pâtisserie, la jeunesse et en s’engageant aux côtés de l’éducation Nationale dans des programmes de formation et de contribuer à l’apprentissage et à la transmission du goût d’apprendre et de se dépasser.





Selon le président de l’académie des chefs pâtissiers du Sénégal, Mohammed Hussein, cet évènement d’envergure nationale verra concourir les 20 meilleurs jeunes apprentis pâtissiers du Sénégal. Pour ce faire, un comité national d’organisation est créé pour piloter l’organisation de ce concours. D’autres partenaires professionnels sont également associés en vue d’apporter leur expertise et compétence dans des domaines inhérents à la pâtisserie pour la mise en œuvre et la promotion du concours.





Ledit concours « Pépites d’or » dédié à la révélation et à la promotion des jeunes talents est ouvert exclusivement à tous les établissements de formation professionnelle et technique du Sénégal qui devront constituer un binôme mixte composé de leurs meilleurs élèves de la tranche d’âge de 18 à 25 ans inscrits en classe de CAPB et filière pâtisserie.





Pour cette première édition, l’académie des chefs pâtissiers du Sénégal a fait le choix audacieux du thème « douceur d’Afrique » afin d’orienter les pratiques culinaires du plus grand nombre vers les produits sains et bons marchés. A cet effet, l’utilisation des produits locaux sera un critère décisif pour départager les finalistes du concours. En plus d’avoir la fierté de représenter leur établissement de formation pendant le concours, les finalistes vivront une expérience unique en suivant un programme de formation pendant 10 jours dispensé par des experts reconnus dans les domaines pertinents.





La représentante du ministre, Mme Lô ,Ndèye Awa Thior a indiqué que le ministère a salué cette belle initiative de l’académie des chefs pâtissiers à organiser ce concours pour mettre en avant les jeunes évoluant dans le secteur de la pâtisserie pour promouvoir l’art culinaire sénégalais avec les produits locaux.





C’est dans cette dynamique que 30 binômes venant des différents établissements de la formation professionnelle publique comme privée, ont postulé avec l’appui du ministère. Et parmi, ces 30 binômes inscrits, 10 ont été présélectionnés au niveau régional qui a fait sortir 10 binômes issus de différentes régions et qui vont suivre une formation avant d’aller compétir à une finale qui se tiendra le 31 mars 2022 au musée Théodore Monod de l’Ifan.