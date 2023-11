Promouvoir la science : L’Anst fera davantage dans la proximité





Au menu des communications, des sujets tels que sciences et sociétés, l’utilité des mathématiques, le nombre PI, les lasers et la géologie. Afin de promouvoir les sciences chez les élèves, l’académie nationale des sciences et techniques s’est rendue à Sédhiou, vendredi pour ses premières journées scientifiques.





« Les académiciens ont rencontré les enseignants et les élèves des lycées de la région du Pakao pour promouvoir la culture scientifique et susciter des vocations ».





Le Président de l’académie, Dr Moctar Touré, a promis que l’académie s’ouvrira davantage dans la société en faisant plus dans la proximité afin de promouvoir des modèles auprès des apprenants.





Parmi ces modèles, le Pr Balla Moussa Daffé, membre de l’Anst. Ce natif de la région a retracé son parcours scolaire et universitaire pour inciter les élèves à s’intéresser aux sciences ; l’objectif étant de réduire la domination écrasante des filières littéraires. Une réalité valable à l’échelle nationale et pour laquelle Sédhiou ne fait pas exception à travers ses 4 lycées, selon l’inspecteur d’académie.