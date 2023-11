PROMOVILLES EN PLEINS CHANTIERS À KÉDOUGOU

L'Inspection régionale du travail a été le point de départ de la visite des chantiers de Promovilles dans la commune de Kédougou.







La Coordonnatrice nationale de Promovilles, Mme Astou Diokhané Sow, fidèle à sa ligne directrice d’un travail concret, a visité les chantiers en cours dans la commune, en compagnie du Maire de Kédougou, Monsieur Oumar Sylla. Les différents axes routiers (région médicale-route de Bandafassi, Axe lycée-marché Tripano, axe préfecture-Collège Ndiormi) ont été passés en revue. Ouvriers et manœuvres en pleine action. Les travaux vont bon train et le niveau d’avancement semble rassurer la Coordonnatrice nationale de Promovilles.





« Les entreprises chargées de l’exécution des travaux sont bien présentes et les équipes sont à pied d'œuvre pour la finalisation des travaux dans les délais, a déclaré Astou Diokhané Sow. Les travaux ont démarré en septembre pour la voirie avec des arrêts hivernaux mais nous sommes rassurés du niveau d’avancement et suivront de façon rapprochée pour que le rythme soit même accéléré et que les ouvrages puissent être finalisés bientôt. Les sites visités montrent que les quartiers ont un besoin réel d’amélioration du cadre de vie, ce qui nous conforte sur la pertinence des travaux qui sont en train d’être faits et l’impact qu’ils auront, une fois terminés, sur les conditions de vie des populations."





Le Maire de la Commune Ousmane Sylla a remercié le Président de la République pour ces importants travaux qui vont changer le visage de la commune. Au vu de l’évolution des travaux, il s’est dit satisfait et attend avec impatience la livraison des ouvrages.





Autre étape de la visite des chantiers : la visite des infrastructures socio-économiques en réhabilitation. Il s’agit de salles de classe à l’école Tripano 1 complètement réhabilitées : faux plafonds, toiture, carrelage, peinture, menuiserie, aménagements intérieurs, etc.





Selon la Coordonnatrice nationale de Promovilles, ces travaux constituent une continuité par rapport à ce qui a été déjà réalisé en termes de voirie notamment l’axe Route nationale-Sodefitex.





La Coordonnatrice n’a pas manqué de rappeler que pour ce qui concerne le projet XEYU NDAW NI, les travaux de terrassement ont déjà été effectués sur les espaces à paver depuis le mois de juin. Les jeunes ont été recrutés et formés. Des formalités administratives et l’hivernage avaient occasionné des retards dans le démarrage de la pose des pavés. Mais toutes les dispositions ont été prises pour que la pose de pavés puisse démarrer avant la fin du mois.

Au total à Kédougou c’est plus de 6 milliards F CFA d’investissement pour 5,5km de voirie assainie et éclairée, 30.000m2 de pavage, 23 infrastructures scolaires, 1 Maison de la femme, 1 SIG, des aménagements paysagers, entre autres.