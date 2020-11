Propos blasphématoires contre le prophète : Le mouvement des musulmans du Sénégal s'érige en bouclier

A l'instar des autres villes du pays, le rassemblement des musulmans du Sénégal de Thiadiaye a tenu une marche de contestation contre les récents propos sur l’islam et son prophète."Nous marquons notre indignation contre les caricatures blasphématoires du prophète par Charlie Hebdo et le gouvernement français à travers les déclarations du président Emmanuel Macron. Nous n’acceptons jamais les discours de haine et défendons le débat raisonnable. Mais nous trouvons que c'est inadmissible de blesser, d'humilier, d'insulter 1,8 milliard de musulmans dans le monde en prétextant la liberté d'expression", fustige Abdoulaye Mactar Fall, membre du mouvement.Le mouvement interpelle ainsi l'État à défendre les droits et libertés de la communauté musulmane.