Propos tenus contre Cheikh Ahmed Tidiane Cherif : Oustaz Omar Sall se confond en excuses









"C'est la tache la plus noire de ma vie. Jamais je n'ai eu autant de regrets et de mal". Ainsi s'est exprimé Oustaz Omar Sall avant de présenter ses excuses concernant les propos tenus à l'encontre de Cheikh Ahmed Tidiane, du nom du guide spirituel de la Tarikha Tidiania.





En effet, Omar Sall, mis en cause pour diffamation et injures à travers un moyen informatique, fait face au tribunal pour être jugé pour ces faits. "Si cela heurte et fait mal à certains, je voudrais m'excuser", dit-il. Il précise : "Je n'ai pas tenu ces propos en public. C'est un audio qui date de 1997 qu'ils ont monté avec les vidéos récentes. J'ai dit que Cheikh était un chrétien, mais ce n'est pas un péché d'être chrétien. Oumar bouniou Khatab n'était pas musulman."





Il s'est ensuite confondu en excuses. Pour lui, son objectif était d'enseigner à des condisciples, mais ne visaient personne. "Je n'ai visé personne, je demande pardon à ceux qui se sentent visés", ajoute Omar Sall.





Interpellé sur "les versets dictés par Cheikh par des djinns à travers un pacte qu'il aurait signé avec eux", le prêcheur raconte avoir cité les propos d'une autre personne sans la nommer. Il n'apportera aucune autre précision sur ces affirmations, malgré l'insistance à la fois du juge, du procureur et des avocats de la défense.