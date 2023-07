Proposition d’attribution de 9 nouvelles licences : Les acteurs de la pêche artisanale rament à contre-courant

La proposition d’attribution de 9 nouvelles licences de pêche soumise par le Ministre de la Pêche et de l’Economie Maritime (Mpem) n’agrée pas la Plateforme des Acteurs de la pêche artisanale.





Le Ministre des Pêches et de l’Économie Maritime (MPEM) demande aux membres de la Commission Consultative d’Attribution des Licences de Pêche (CCALP) de se prononcer par rapport aux demandes de licence de neuf (9) nouveaux bateaux de pêche industrielle ciblant les ressources de petits pélagiques (Yaboy, Diaye, Cobo, etc.).





Ces ressources sont déjà surexploitées selon les résultats de la Recherche selon la Plateforme des Acteurs de la Pêche Artisanale du Sénégal (PAPAS).





"L’introduction de nouveaux bateaux dans la pêcherie de petits pélagiques serait une catastrophe biologique, économique, sociale et culturelle et va contribuer à racler le peu de poissons qui restent pour faire vivre les Sénégalais », lit-on dans un communiqué qui renseigne également que la PAPAS tient à rappeler aux autorités ainsi qu’aux membres de la commission, et prend à témoin l’opinion publique, que conformément aux recommandations de la Recherche (CRODT, COPACE /FAO) et au principe de précaution, aucune licence de pêche ne doit être accordée à de nouveaux navires de pêche industrielle.





La Plateforme des Acteurs de la Pêche Artisanale du Sénégal (PAPAS) se désole que le secteur de la pêche artisanale traverse encore des moments difficiles. Cela se manifeste par un départ massif de jeunes pêcheurs vers l’Europe par l’émigration clandestine.