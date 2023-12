Protection des droits de l’enfant : ce que préconise une Ong

La protection de l’enfant est une haie d’obstacles dans plusieurs pays d’Afrique. Les chiffres l’illustrent amplement. L’Ong International Budget Partnership (IBP) a préconisé l’accroissement du budget alloué à la protection de cette couche vulnérable qui représente 39, 2 % de la population du Sénégal.





« La Délégation générale à la Protection sociale a prévu une part de 7 % du budget national à l’horizon 2035 pour la protection sociale. On est encore loin de ce taux. Les pouvoirs publics doivent davantage consacrer des investissements garantissant le droit à l’école, le droit de l’accès aux services de l’eau et de l'assainissement à cette couche », a défendu le chargé de programme à IBP, Djibril Badiane. Cette organisation a fait le plaidoyer le 22 décembre 2023 devant l’Assemblée Nationale du Sénégal. Ce ciblage vise à donner des arguments aux parlementaires afin qu’ils défendent mieux des budgets sensibles à la protection de l’enfant. « Nous sommes venus à l’Assemblée nationale pour montrer des évidences aux députés. Ainsi, ils pourront mieux argumenter afin que nous puissions avoir des budgets sensibles à la protection de l’enfant », a expliqué Djibril Badiane. Cette action de plaidoyer intervient dans le cadre du « dialogue parlementaire autour de la budgétisation sensible à la protection des droits de l’enfant ».