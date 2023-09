Protection sociale des femmes et des enfants en milieu rural : L'OSCAR à pied d'œuvre





Dans le cadre de l’appui aux actions de la société civile sur les enjeux de développement du système de protection sociale fourni par l’Union européenne (UE), le projet dénommé OSCAR (Organisations de la société civile pour la recherche-action) vise à contribuer à l’atteinte des Objectifs de développement durable (ODD).





Après trois ans et demi de mise en œuvre, le projet est arrivé à terme. Ainsi, à l'occasion de la cérémonie de clôture tenue hier jeudi 31 août, André Demba Wade est revenu sur les objectifs et les axes fondamentaux de ce projet qui est d'une importance capitale pour la protection des femmes et des enfants.





"Dans le cadre du projet OSCAR, nous avons comme objectif de renforcer la contribution de la société civile et des syndicats pour l'amélioration de l'impact des politiques de protection sociale au Sénégal. Ainsi, nous avons envisagé et réalisé des études pour comprendre le milieu et le contexte, les programmes des bénéficiaires ainsi que les acteurs afin d'identifier les forces et les faiblesses. Nous avons mené des études sur les programmes d'assistance sociale et médicale, et sur la protection sociale des ruraux".





Car, explique-t-il, "les ruraux ne bénéficient que de la couverture maladie. Donc, pour aider ces citoyens, nous allons utiliser les résultats obtenus à travers les études pour les partager avec l'État", déclare le secrétaire général du Groupe de recherche et d'appui aux initiatives mutualistes.





Lors de cette rencontre, M. Wade a fait part des difficultés rencontrées dans certains endroits, par rapport à la perception de la Bourse de sécurité familiale, des soins pour les enfants de 0 à 5 ans (...).





« Nous avons noté sur le terrain des forces et des faiblesses, surtout au niveau des régions, grâce aux cellules de veille mises en place. En effet, ces cellules « citoyennes » composées d’organisations de la société civile et de syndicats ont mené des enquêtes auprès des cibles, des bénéficiaires, des programmes, pour avoir le ressenti de ces populations".





Il est révélé, poursuit-il, "que ces derniers sont souvent confrontés à des problèmes d'assistance médicale comme les bourses de sécurité familiale, le programme de gratuité des soins pour les enfants de 0-5 ans, pour les personnes âgées, la dialyse et la césarienne. C'est ainsi que nous travaillons avec les autorités, mais aussi les services déconcentrés de l’État afin de résoudre cette question de protection sociale », rassure André Demba Wade.





La cérémonie de clôture du projet d’envergure nationale couvrant les 14 régions du pays a vu la présence des autorités et services des ministères actifs dans la protection sociale, partenaires au développement, organisations de la société civile, syndicats et organisations bénéficiaires des politiques et programmes de protection sociale au Sénégal, de l'Agence nationale de la CMU (ANACMU), entre autres.