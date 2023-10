Protestation des populations de Keur Madiabel contre FlexEau : Le ministre Serigne Mbaye Thiam joue les sapeurs-pompiers

Après la manifestation des populations de Keur Madiabel qui protestent contre la cherté des factures d’’eau, le Ministre de l’Eau et de l’Assainissement Serigne Mbaye Thiam a effectué le déplacement pour rencontrer les populations afin de trouver une solution définitive.