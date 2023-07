Punaises de lit: comment s'en débarrasser ?

Pour éliminer les punaises de lit, un nettoyage minutieux du lieu infesté s'avère indispensable, même si le recours à un service antiparasitaire spécialisé peut se révéler souvent nécessaire.







"Aucune méthode ne peut être efficace à elle seule pour éliminer les punaises de lit d’un habitat infesté", souligne mercredi l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (Anses) dans un rapport sur le sujet.





Avant toute chose, il convient d'éviter une infestation par des mesures de prévention: inspecter les lits de chambres d’hôtel lorsqu'on voyage, être vigilant avant de rapporter des meubles et des matelas usagés chez soi...





Si on pense en avoir à son domicile, il est recommandé d'identifier formellement l'insecte et sa répartition dans le logement pour adapter le traitement à réaliser.





Il est difficile de repérer les punaises de lit car elles peuvent s’insinuer dans les moindres espaces. Cependant, une infestation se constate par la présence de piqûres visibles sur la peau, souvent en rang d’oignon ou groupées, la présence de déjections des insectes, ou encore la présence de grandes et longues traces de sang sur les draps, dues à l’écrasement des punaises pendant la nuit par la personne infectée.





Une fois l'identification faite, il faut agir vite car plus l'infestation est importante, plus les punaises de lit se déplacent vite dans les autres pièces et dans d'autres logements.





La lutte mécanique, c’est-à-dire sans utilisation d’insecticide, est fortement conseillée voire primordiale dans un premier temps pour diminuer et supprimer au maximum le nombre d'insectes.





"Les Français ont tendance à utiliser d'abord des insecticides mais il faut inverser cette tendance car ces produits peuvent engendrer un risque d'intoxication, contribuer à polluer l'environnement et augmenter la résistance des punaises de lit, donc réduire leur efficacité", pointe Johanna Fite, chargée de mission vecteurs et lutte anti-vectorielle au sein de l'unité santé animale à l’Anses.





"La première étape est vraiment de faire du vide chez soi", ajoute-t-elle.





Passer l'embout de l'aspirateur sur le matelas, laver à la machine tous les vêtements à plus de 60°C, les sécher au sèche-linge et les conserver dans des sacs plastiques scellés, mettre des objets au congélateur pendant 72 heures, obturer les fentes entre les plinthes... voici quelques-unes des recommandations des autorités sanitaires en cas d'infestation.





En cas d'échec, il faudra faire appel à des professionnels de la lutte antiparasitaire agréés.





Ils pourront alors mettre en œuvre une lutte dite directe (démontage et nettoyage du mobilier, du linge, et de la literie) afin de supprimer tout stade de développement de l'insecte.





Cette démarche pourra être couplée à une lutte indirecte (application d’un insecticide ciblant les insectes rampants en des points stratégiques: pieds du lit, plinthes, niches et fissures du mur, pourtour des fenêtres, seuils des portes, matelas).





Seuls ces professionnels seront à même d'utiliser des produits chimiques dont l’efficacité et les risques ont été évalués dans le cadre d’une autorisation de mise sur le marché.