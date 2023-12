Quadra, riche et célibataire endurci : Les confidences d’un coeur brisé métamorphosé en Don Juan





Il a tout pour bien vivre en couple : la jeunesse, la santé, une situation sociale enviable. Mais il a décidé de se complaire dans le célibat. Les frustrations amoureuses vécues durant les périodes de vache maigre ont endurci le cœur. Les confidences d’un célibataire volage.





Il a obtenu le plus difficile : Haut cadre de 43 ans dans un ministère de la place, bon salaire, des voitures de luxe, des immeubles. Il effectue des voyages d'affaires. Ce haut cadre et fils unique de sa mère garde toujours son statut de célibataire. Il a par contre trois enfants de mères différentes. Il s’agit de deux filles et d’un garçon. Le mariage ne fait point partie de ses futurs projets.





Il ne regrette rien. Il assume son état de célibataire, même si on lui rappelle à toutes les occasions son statut. « Ma vie de célibataire, je la vis avec assurance, malgré les critiques, atteste-t-il. Je subis la pression tous les jours, mais cela ne m’ébranle point. Dans ma famille, mes petites sœurs, ma mère, mon père, des amis, des collègues, et des voisins me taquinent tout le temps en me disant : qu'attends tu pour te marier. Ce sont les mêmes paroles qui reviennent partout aussi bien à la maison qu’au bureau ».





Son célibat, incompréhensible pour beaucoup, en raison de son niveau de vie suscite les commentaires. Au sein de sa famille, son père, aa grand-mère, ses sœurs lui mettent la pression. Tous les moyens sont bons pour l’inciter à se marier. Et le dénigrement ou les allusions douteuses ne manquent pas. « Les gens aiment juger quelqu'un sans même le connaître, regrette-t-il. Des gens me taxent de tous les noms d'oiseaux. Certains disent que je suis franc-maçon. D'autres disent que je fais des sacrifices. Pour d’autres encore, je suis malade c'est pourquoi je n’ose pas m’engager dans un mariage. Mon père me fait toujours croire que je ne suis pas encore responsable. Il me considère comme un jeune garçon. Mais j'encaisse tout simplement avec sourire ».





Ressentiment amoureux





En réalité, le mariage le rebute et le révulse à la limite. Son cœur a été brisé. Il a alors décidé de profiter davantage de son temps, de sa jeunesse… en somme de se rattraper après un passé difficile.





« J'ai un passé très difficile, confesse-t-il. J'ai reçu beaucoup de coups bas. J'ai vécu beaucoup de rejets, de trahison et de déception avec mes copines parce qu’à l’époque je n'avais pas de boulot. Et ma situation financière n'était pas stable. Tout n'était pas rose pour moi. Ma mère était tellement fatiguée car je suis son fils unique. Elle n'avait personne pour l'aider à la maison. Elle m’avait suggéré de prendre en mariage l’une de mes cousines. Mais malheureusement, celle-ci était obsédée par l'argent et a décliné ma demande à cause de ma situation financière. Un premier coup bas que j’ai encaissé de ma famille ».





Le coup d’essai avec sa cousine est un échec. Durant les périodes de vaches maigres, ses nièces le toisent. Elles n’avaient d’yeux que pour les hommes riches et non pour celui qui tirait le diable par la queue.

“Trahison”





« J’étais prêt à m'engager dans un mariage malgré ma situation pour permettre à ma mère d'avoir quelqu'un à ses côtés. Mais les filles que je courtisais ont joué avec mes sentiments. D'autres m’ont rejeté. Pire, la fille que j'aimais le plus et en qui j'avais confiance m’a trahi le jour où j'ai envoyé mes parents pour demander sa main. Elle a désisté soit disant qu’elle préfère attendre un peu le temps que ma situation soit stable financièrement », narre-t-il.





Cette trahison lui fend le cœur. Il aimait tant cette fille. Il ne pouvait s’attendre à ce revirement. « Elle a brisé mon rêve parce que tout simplement je n’avais pas d'argent, dit-il amer. A un moment donné, j'ai arrêté de les courtiser. Je me suis concentrée sur moi. J'aidais en même temps ma mère à faire les tâches ménagères chaque jour car mes sœurs étaient encore petites à l'époque ».

Boulot, argent, porte bonheur:

Le temps a coulé, sa condition a évolué positivement. Aujourd’hui, il travaille et gagne dignement sa vie. Partout où il se rend il est respecté. Son niveau de vie est enviable. Il a mis trois employées à la disposition de sa mère. Il a investi avec succès dans l’immobilier et la vente d’automobiles. « Je mène une vie de luxe, glisse non sans fierté. Je vous jure qu'en ce moment, ce sont les filles qui me courtisent mais franchement, je ne suis pas prêt pour me marier car je me dis que si je n’avais pas toute cette richesse, tous ces revenus-là, elles ne s’intéresseraient pas à moi. Elles allaient encore me repousser de gauche à droite. Elles sont juste intéressées par mon argent. Mais je ne les laisserai pas faire ».

Dépenses énormes, auberges, hôtels, boîtes de nuit, soirées, resto et voyage : immersion dans sa vie privée quotidienne





L’homme de 43 ans mène une vie de luxe. Aujourd’hui, il a la latitude de choisir les belles filles qu’il invite dans un restaurant ou dans un hôtel. Parfois, il se paie le luxe d’amener certaines à Dubaï. « Je drague qui je veux, se vante-t-il. Et, je fais ce que je veux, je suis libre et sans frontière. Ne soyez pas étonnés si je vous dis que j'ai invité pas mal de filles à Dubaï avec qui j'ai passé des jours, certaines même des mois durant mes congés. D'autres dans des hôtels, auberges et restaurants. Je dépense beaucoup d’argent pour elles. En retour, elles satisfont mes désirs sexuels », dit-il sans sourciller. Dans sa tête, il n’est pas célibataire. Ce sont les autres se cassent la tête.





« Je suis tout le temps soit en voyage soit dans les boîtes soit dans les hôtels en train de profiter de mon temps. Sauf que je sais que ce que je suis en train de faire là, ce n’est pas bien, ce n’est pas recommandé par l'islam. D'ailleurs mon père ne cesse de me le répéter. Mais je préfère vivre comme ça. Ça me va et je suis bien heureux comme ça. Je n'ai pas de projet de mariage en tête pour le moment. Je veux encore profiter de ce temps précieux », confie-t-il sans gêne.









Vengeance





Ses aventures amoureuses ont donné naissance à trois enfants. Toutes les mères de ces fils voulaient se marier avec lui. Il y avait une rude concurrence. Il s’est éloigné de ces prétendantes et préfère s’occuper de ses enfants.

« J'ai reconnu la paternité et je prends bien soin d’eux. Je les aime bien. Sauf que c'est compliqué car leurs familles respectives n'arrêtent pas de m'embêter avec le mariage. Chacune veut que j'épouse sa fille. Mais je suis bien dans mon monde de célibat. C’est le bon refuge en tout cas », estime-t-il.





S’il est conscient de faire souffrir les trois mères de ses enfants, il n’en éprouve pas pour autant de remords. Elles paient les pots qu’elles n’ont pas cassé.

« Des femmes m’ont brisé le cœur à un moment donné. Ça m'a fait tellement mal. C'est le moment pour qu'elles paient. Quand je pense à tous ces rejets, toutes ces déceptions et trahisons que j'ai subies de leur part, même si ce n'est pas les mêmes filles en question, je me dis qu'elles sont toutes pareilles », tranche-t-il.