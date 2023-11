Quinquagénaire, menuisier : Ce que l’on sait du tireur qui a semé la terreur à la Médina

On en sait un peu plus sur l’identité des voleurs qui ont transformé, ce mercredi 29 novembre 2023, les rues de la Médina en un far west. Du moins sur l’auteur du tir qui a atteint à la jambe un policier et blessé un civil. Le quidam s’appelle Bamba Ndiaye. Il est né à Dakar en 1965, et officie comme menuisier.



Domicilié à Fass, Bamba, qui était à bord d’une moto de type « Beverly», opérait avec une autre personne, en cavale avec ladite moto.



Les deux voleurs ont tenté d’arracher le sac de Mamadou Kandé, contenant la rondelette somme de 5 millions de Francs Cfa. Kandé a fait de la résistance pour protéger son bien et a été atteint, lui aussi, par balle au bas ventre.



Au moment où son agresseur, qui était tombé lors de cette tentative de vol, essayait de sauver sa peau, il a été évacué à l'hôpital Principal.



Bamba Ndiaye a ensuite dégainé son arme contre le policier, membre du Groupement mobile d’intervention, qui était à ses trousses lui infligeant une blessure à la jambe. Celui-ci a été évacué à l'hôpital Abass Ndao.



Le voleur de cinquante huit ans, qui n’a pas réussi à s’échapper malgré ses tirs de pistolet, s’est engouffré à la Grande Mosquée de Dakar. C’est là bas qu’il a été arrêté et présenté au commissariat de Médina. Son acolyte est toujours en fuite.