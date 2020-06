"Accaparement du foncier et du Littoral" : Une lettre incendiaire adressée au Directeur des Impôts et Domaines

Le collectif "Aar Sunu Suuf - Aar Sunu Littoral", qui regroupe une vingtaine d'associations et d'organisations de la société civile des banlieues (Guédiawaye, Yeumbeul, Malika et Tivaouane-Peul), a saisi d'une lettre le Directeur des Impôts et Domaines. Selon L'AS, il proteste avec la plus grande détermination "contre l'accaparement du foncier et du Littoral de leurs communes respectives".





D'après ce collectif, "une certaine élite constituée de magistrats, syndicat des inspecteurs des domaines, maires, conseillers municipaux, politiciens et autres promoteurs, profitant des privilèges que leur offre une position au sein de l'administration, a fait main basse sur le foncer au détriment du reste de la population alors que ces dernières jouissent fondamentalement du droit d'accès aux terres de leur localité".





À en croire les signataires, "la gratuité du foncier pour cette oligarchie constitue une injustice et une violation sérieuse des dispositions légales et que, par ce fait, la spéculation foncière prend une ampleur dramatique avec comme conséquence la détérioration de l'environnement et du cadre de vie durable".





Aussi, rapporte le journal, le collectif "Aar Sunu Suuf - Aar Sunu Littoral" informe Bassirou Samba Niasse qu'il usera de toutes les voies légales afin d'obtenir l'annulation de l'attribution de ces hectares de terre et qu'il mènera le combat pour que la démocratisation foncière soit une réalité partout au Sénégal.