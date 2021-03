"Faux émissaires de Touba": Cheikh Abdoul Ahad Mbacké Gaïndé Fatma dément et précise

Président de la commission culture et communication du Grand Magal de Touba, Cheikh Abdoul Ahad Mbacké Gaïndé Fatma se veut clair suite à rumeur relative aux "faux émissaires" du khalife général des mourides.Il confirme que Serigne Bassirou Mbacké Porokhane et ses collègues ont été bien dépêchés à Dakar par Serigne Mountakha Mbacké." Pour la Vérité et pour l’Histoire : Je suis en mesure de confirmer que cette délégation est bien celle du Khalifr Général des Mourides", a-t-il réagi à travers une publication sur sa page Facebook visitée par Seneweb.Serigne Cheikh Abdou Bally a aussi fait une précision de taille pour lever toute équivoque." Messieurs Mamadou Diop Decroix, Makhtar Sourang et Maître Madické Niang ont été appelés par l’un des plus proches collaborateurs du Khalife pour venir lui répondre à Touba. En venant, ils ignoraient tout de l’objet de la rencontre avec le Khalife. Ces derniers ne savaient pas qu’ils se retrouveraient ensemble devant le Khalife parce qu’ayant été appelés séparément. précise le Mbacké Mbacké.Autre précision : Monsieur Boun Abdallah Dione n’est mêlé ni de près ni de loin à cette rencontre. Cheikh Abdoul Ahad Mbacké Gaïndé Fatma a aussi appelé au calme, à la sérénité pour conserver la cohésion sociale." Notre pays a traversé des moments difficiles et nous devons garder à l’esprit que nous avons l’obligation de préserver certaines valeurs et d’épargner certaines personnes pour qu’elles puissent continuer de nous couvrir de leurs grâces", conclut-il dans son post parcouru par Seneweb.