"Inondations" à Tivaouane : Le maire Diagne Sy Mbengue et le coordonnateur du Forum civil ne parlent pas le même langage

Mamadou Diagne Sy Mbengue sur les Inondations à Tivaouane

Le coordonnateur adjoint du Forum civil avait tapé du poing sur la table après les fortes pluies qui se sont abattues à Tivaouane. Abdou Aziz Diop avait décrié la situation dans laquelle la cité religieuse est plongée avec des maisons remplies d'eau, faute d'assainissement et de non exécution du programme d'assainissement lancé depuis 2018.





« Aujourd’hui beaucoup de maisons sont englouties par les eaux et les populations sont dans le désarroi. Ce qui est paradoxal, est qu' un programme à été lancé en août 2018, trois ans, ce programme peine à être bouclé. Un programme financé à hauteur de 4 milliards qui devrait prendre en compte 10 quartiers. Malheureusement la route principale qui mène vers le centre ville est impraticable; seules les voies de contournement et la route de Saint-Louis est praticable ", regrette Abdou Aziz Diop. Et d'ajouter : " Nous avions alerté depuis 2017, s’il n’y a pas de solution le Maouloud serait célébré sous l’eau avec des dégâts collatéraux. Gouverner, c’est prévoir. Il n’y a pas de programme des eaux pluviales à Tivaouane, il urge pour l’Etat du Sénégal de prendre en charge l’assainissement les eaux pluviales pour la ville de Tivaouane ".





Au plan politique, " les candidats devraient inscrire ce volet assainissement dans leur programme qui n’est plus une urgence mais une nécessité" renchérit le coordonnateur adjoint du Forum civil par ailleurs habitants de Tivaouane.





Cependant, la municipalité de Tivaouane a démenti le Forum civil qui parle d'inondations dans la ville sainte. A en croire le maire Mamadou Diagne Sy Mbengue, il n'y a pas péril en la demeure.





« Cette activité rentre dans le cadre de l’exécution normale du plan d’opération annuel exécuté par la municipalité de Tivaouane dans cadre des opérations pré-hivernales et hivernales qui commencent en amont de l’hivernage, avec le curage des caniveaux mais également le pré positionnement, avec les sapeurs-pompiers, de motos pompes sur les zones inondables de la commune de Tivaouane. Nous avons vu beaucoup de fausses informations, il n’y à pas ce qu’on appelle inondations. Nous, à Tivaouane, nous connaissons d’avance les sites qui auront de l’eau durant l’hivernage: il s’agit de Djida, Koulididiane, Fogni et après les pluies les sapeurs-pompiers font leur travail comme il faut", explique le par ailleurs Directeur général de la SN-Hlm. Mamadou Diagne Sy Mbengue poursuit en ces termes : "Nous mettons à la disposition des sapeurs-pompiers des hydrocureurs qui vont leur permettre de faire leur travail. On ne peut parler d’inondations où après 24 h l’eau disparaît.

En dehors du réseau d’assainissement réalisé à Tivaouane à hauteur de 2 milliard 9, en 2012 il est prévu à Tivaouane 4 milliards de FCfa pour réseaux primaires de drainage des eaux pluviales, rectifie-t-il.

" Nous avons entendu parler d’investissements de 7 milliards 9 milliards sur l’assainissement qui n’ont rien donné, ils se sont trompés, il ne s’agit pas d’un investissements pour le réseau de drainage des eaux pluviales mais plutôt pour l’assainissement des eaux usées et ça été exécuté", précise le maire.





Renforcer les moyens des sapeurs-pompiers