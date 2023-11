"Novembre noir" : Greenpeace rend hommage aux pêcheurs disparus en mer





Ce mardi 21 novembre 2023 est célébrée la Journée mondiale de la pêche. Une célébration dans la plus grande tristesse chez les pêcheurs du Sénégal.





En effet, le secteur de la pêche est en train de payer un lourd tribut à l’émigration irrégulière. Et pour rendre hommage aux pêcheurs disparus en mer, Greenpeace Afrique s’incline devant leur mémoire en décrétant un "Novembre noir".





« En cette Journée mondiale de la pêche, Greenpeace attend des autorités que la demande des acteurs de la pêche soit vraiment suivie d'effet. On a été assez surpris et ébahis par les tons qui ont été utilisés par cette coalition pour une pêche durable afin de décréter ce mois 'Novembre noir'", laisse entendre Abdoulaye Ndiaye, le chargé de campagne Océan Greenpeace sur Rfm.





« Pourquoi 'Novembre noir' ? Parce qu’il y a beaucoup de pêcheurs qui ont disparu en mer, en tentant de rejoindre les iles Canaries. Nous savons tous que les ressources halieutiques, notamment les poissons, se font rares. Ce qui fait que la pêche ne nourrit plus son homme. C’est pourquoi nous allons célébrer cette journée dans le noir et la tristesse pour montrer aux autorités qu'il est temps de prendre des mesures idoines et courageuses pour une régénération des ressources halieutiques sénégalaises, dans le but de permettre aux pêcheurs de vivre décemment de leur métier et enrayer la participation des acteurs de la pêche à l'émigration irrégulière ».





Pour rappel, depuis quelque temps, des vagues migratoires sont notées depuis les quais de pêche dans beaucoup de villes côtières du Sénégal. Des pêcheurs bravent l'océan pour se rendre en Espagne, dans le but d'améliorer leurs conditions de vie.