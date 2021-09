"Xawaré" de l’épouse d’Askia Touré à Touba : Safinatoul Aman brise le silence

Dahira Safinatoul Aman sur Ngoye Fall épouse d'Askia Touré

Le "Xawaré" du couple Touré, lors du grand Magal de Touba, dimanche dernier, continue de défrayer la chronique. Selon nos sources, le Dahira Safinatoul Aman, brigade religieuse qui veille au respect de la sacralité et des bonnes mœurs dans la ville sainte de Touba, vient d’être saisi par des talibés.





Joint au téléphone par Seneweb, Serigne Modou Lo Ngabou, petit-fils de Serigne Touba, responsable de ladite structure, nous confirme qu'il a été mis au courant de la situation. "On nous a parlé de ce qui s’était passé, mais nous ne prendrons pas de décisions à la hâte. Il nous faudra faire une enquête et connaître vraiment quelles étaient leurs intentions", a déclaré le président du Safinatoul Aman.









Pour rappel, le domicile du couple Touré a été pris d’assaut par des artistes, des griots et autres batteurs de tam-tams et "bongomen". Et les deux conjoints ont distribué des billets de banque ; des pratiques contraires aux recommandations du fondateur du "mouridisme Cheikh Ahmadou Bamba.