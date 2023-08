Racine Sy dote la ville de Podor d’un bloc opératoire flambant neuf

Mamadou Racine SY a remis ce lundi 07 août 2023 un bloc opératoire ultra moderne au district sanitaire de Podor. Cet équipement complet d’une valeur de plusieurs dizaines de millions de nos francs a été acquis sur fonds propres de M. Le maire. Il a été réceptionné par le médecin chef du district sanitaire de Podor, le docteur Bocoum, en présence de M. Ousmane Wane coordonnateur du Centre Médico-social de Podor et d’une très forte délégation municipale. Cette contribution citoyenne significative du maire vient aujourd’hui satisfaire un vieux rêve des populations podoroises qui désormais n’auront plus besoin d’être référées à Dakar, Saint-Louis ou Ndioum pour certaines opérations chirurgicales. A Podor, ce bloc opératoire va assurément impacter positivement la prise en charge efficiente et efficace de certains cas graves.



Cette donation va aussi participer à l’amélioration de la santé de la mère et de l’enfant. En effet, nombre de femmes arrivées à terme ont jadis perdu la vie sur le chemin de l'évacuation vers d'autres hôpitaux faute de prise en charge locale urgente. L’important matériel de néonatalogie qui accompagne ce bloc opératoire est donc une réponse locale contre la mortalité maternelle et infantile.



Le maire a dans la foulée annoncé la mise à disposition imminente d'une ambulance médicalisée pour l'évacuation des malades. Dans son allocution au nom du personnel médical, le médecin-chef du district a salué la démarche exemplaire du premier magistrat de la ville de Podor qui lui a en outre remis lors de la cérémonie une somme de 10 millions à titre de subvention personnelle pour l'achat de médicaments.



Sur le plan sanitaire, on peut donc dire sans risque de se tromper que le district de Podor a fait un grand bon en avant sous le magistère de Mamadou Racine Sy.



Rappelons que dès sa prise de fonction, une séance de travail avec le médecin-chef avait permis au maire de faire le diagnostic complet des maux du district. Séance tenante, il avait pris quelques décisions fortes dont la première a été réalisée en moins de deux mois. En effet, le maire a acheté un ionogramme qui permet de réaliser plusieurs analyses et d'éviter aux populations un déplacement jusqu'à Saint-Louis ou Ndioum pour les mêmes services. Il s'en est suivi l’achat d’un fauteuil dentaire ultra moderne pour combler la carence du service d’odontologies.



Il faut aussi dire que cet acte de Racine SY n’est pas le premier du genre. En 2014 déjà, bien avant qu’il ne soit maire, il avait payé de sa poche la climatisation de toutes les salles d'hospitalisation. Cet acte avait impacté positivement les conditions d'hospitalisation des patients du district sanitaire de Podor.



Ayant principalement axé son programme électoral sur le relèvement du plateau médical de la commune de Podor, on peut dire que Mamadou Racine Sy a fini de transformer définitivement le district de Podor en un hôpital de niveau 2 ou 1. Sa fibre sensible sur le domaine sanitaire l’a poussé à être le premier acteur d’un système sanitaire de qualité à Podor comme le démontrent les achats sur fonds propre de toutes ces commodités pour aider les populations à accéder à des soins de qualité et à moindre coût.



Désormais il est possible à Podor de prendre en charge plusieurs cas sérieux de pathologies et de desservir la majeure partie de la zone nord et même une partie des populations de l'autre rive du fleuve Sénégal.



Le maire Mamadou Racine SY a donc résolument transformé le plateau médical de Podor, faisant par conséquent de notre chère ville de Podor un carrefour et une destination médicale privilégiée. Avant ce qui n'était possible qu'à Dakar ou Saint Louis, aujourd'hui, est possible à Podor. Cette vision du maire va révolutionner la commune de Podor.

En moins de deux ans de mandat, rien que sur le domaine de la santé, nous pouvons tirer un bilan plus que satisfaisant du mandat du maire et restons convaincus que ce n'est que le début du commencement.



Avec Baba Race pour un Podor Emergent.



Mamadou Haby Ly,

Conseiller Municipal

Président Commission Coopération Décentralisée et Tourisme