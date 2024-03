Ramadan : Mille et une raisons de consommer les dattes

Les dattes sont largement consommées pendant la rupture du jeûne par les musulmans. C’est une tradition bien ancrée et répandue. Sa consommation durant cette période est sujette à plusieurs interprétations. Mais quelles sont leurs vertus ? Les dattes sont riches en protéines et en fibres solubles et insolubles. A titre d'exemple, 100 g de dattes contiennent 8 g de fibres qui jouent un rôle important dans le transit intestinal. Elles servent à augmenter la sensation de satiété tout en favorisant un bon transit. Ces fruits sont aussi très riches en vitamines et en antioxydants.

Nous consommons beaucoup de gras (charcuteries) durant le ramadan pendant un temps très court et surtout la nuit à la rupture. Cela fait que notre corps amasse beaucoup de graisses. Consommer les dattes favorise la digestion. La datte renferme des bienfaits pour la santé car elle est riche en fructose, dextrose, saccharose, maltose... Des glucides qui sont de vraies sources d’énergie pour l’organisme. Ces glucides permettent aussi de lutter efficacement contre l’hypertension artérielle. La datte doit aussi être consommée régulièrement car elle est riche en antioxydants. Les caroténoïdes et les composés phénoliques sont très utiles pour lutter contre l’accumulation de graisses dans l’organisme, notamment au niveau des artères.

Par ailleurs, elle est pauvre en graisse. Elle n'en contient pratiquement pas. « Pendant le mois de ramadan, nous avons tendance à beaucoup manger. Des aliments divers qui nous fournissent beaucoup de graisses et ne favorisent pas le métabolisme. Les problèmes de digestion sont multiples pendant ce mois. Il est indispensable de consommer des aliments riches en fibres pour rester en bonne santé. Les dattes favorisent une bonne digestion et préviennent des constipations passagères. Les aliments riches en fibres ont des propriétés de préservation des intestins en bonne santé », certifient des spécialistes.