Ramassage des ordures : une rencontre fatidique entre l’État et les concessionnaires du nettoiement

Le 19 décembre dernier, l’État s’était engagé à verser 8 milliards de francs Cfa, en guise d’acompte au titre des arriérés de factures pour la levée du mot d’ordre de grève de 72 heures des concessionnaires du nettoiement.



L’Observateur rappelle que le collectif avait décidé de reprendre le ramassage des ordures à partir du 20 décembre, à condition que les engagements pris concernant le paiement des arriérés de factures de juillet à décembre 2023 estimées à plus de 14 milliards soient respectés.



Dans sa livraison de ce mardi 16 janvier, le journal du Groupe futurs médias (Gfm) rapporte qu’une rencontre entre les deux parties tenue hier n’a pas permis de trouver un terrain d’entente. Et pour cause, souligne la source, les concessionnaires courent toujours derrière leurs factures impayées.



« Le ministre des Finances et du Budget nous a fait savoir qu’à l’heure actuelle, l’état des finances du pays ne permet pas d’éponger la dette de 14,5 milliards, qui représentent les factures de juillet à décembre 2023 », confirme Ndongo Fall, le président du collectif.



Repris par la source, il confie toutefois qu’une nouvelle rencontre est prévue le 22 janvier prochain. A l’en croire, le ministre Moustapha Ba s’est engagé à « ne plus cumuler de factures impayées », et que celles-ci « seront payées désormais chaque le 10 du mois. »



En ce sens, il s’est engagé à dégager une enveloppe de 7 milliards dont 2 milliards pour le paiement des salaires des mois de janvier et février des agents de l’Ucg, et 5 milliards pour les autres factures.



Optimiste, Boubacar Diallo, le secrétaire général du collectif, a indiqué que sur les trois points inscrits à l’ordre du jour, les deux sont sur la bonne voie dont celui relatif au paiement des factures courantes.