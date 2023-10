Ranch de Dolly : Un feu de brousse ravage plus de 15 hectares du tapis herbacé

Un feu de brousse s’est déclaré, hier vendredi vers quatorze heures, au Ranch de Dolly (département de Linguère) plus précisément à proximité de la parcelle « Ogo» .



Les flammes ont consumé plus de 15 hectares du tapis herbacé.



Des éléments de la brigade des eaux et forêts et des jeunes du Ranch ont réussi à maîtriser le feu ce samedi vers onze heures .



L'origine du feu reste pour le moment inconnue. La Brigade des Eaux et Forêts a ouvert une enquête .