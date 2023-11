Ranch de Dolly : Un feu de brousse ravage plus de 15 ha du tapis herbacé

Un violent feu de brousse s’est déclaré hier samedi 18 novembre vers 18 h, au ranch de Dolly (département de Linguère) dans le secteur de Thiabouly.



Selon une source proche de la brigade des eaux et forêts, les flammes ont ravagé plus de 15 ha du tapis herbacé. L'origine de ce feu de brousse reste inconnue.



Les trois unités de lutte contre les feux de brousse et les populations riveraines ont participé activement à extinction du feu vers vingt heures. La brigade de gendarmerie du ranch de Dolly a ouvert une enquête.