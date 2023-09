Ranérou-Ferlo : Amadou Bâ annonce une enveloppe d’un milliard de francs pour le Programme de Renforcement de la Protection zoo-sanitaire





Le coup d'envoi officiel de la campagne nationale de vaccination du cheptel 2023/2024 a été donné, samedi 23 septembre, dans la commune de Ranérou, par le premier Ministre, Ministre de l'Élevage et des Productions Animales.





A l’occasion, Amadou Ba a présenté, entre autres, les résultats obtenus dans la cadre de la lutte contre les maladies animales, les stratégies essentielles entreprises et les projections de la campagne 2023 – 2024 adossées au Programme de Renforcement de la Protection zoo-sanitaire, financé par le budget de l’Etat avec une enveloppe d’un (1) milliard de francs. Dans le cadre du renforcement de la protection zoo-sanitaire, l’Etat du Sénégal ne lésine pas sur les moyens. Surtout pour cette présente Campagne nationale de Vaccination 2023-2024, où « le Programme de Renforcement de la Protection zoo-sanitaire financé par le budget de l’Etat a été doté d’une enveloppe d’un (1) milliard de franc, en vue d’atteindre les objectifs de vaccination à l’endroit du cheptel ».





Les projections de la campagne 2023-2024 visent : la vaccination de 5 millions 300 mille ovins et caprins contre la peste des petits ruminants, 2 millions 300 mille bovins contre la dermatose nodulaire contagieuse et la péripneumonie contagieuse, 300 mille équins contre la peste équine et 2 millions 300 mille volailles traditionnelles contre la maladie de Newcastle.