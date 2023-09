Rappel à Dieu de JP d’Almeida : Les circonstances du décès dévoilées

Seneweb en sait un peu plus sur les circonstances de l’accident tragique qui a causé la mort de Jean Paul D’Almeida.



Le drame s'est produit vers 3h du matin dans la nuit du Mardi au Mercredi 30 Aout 2023 à Sacré Coeur. Le taxi dans lequel était Jean Paul a été été violemment heurté par un camion. Les conséquences de la collision ont été dévastatrices, causant une hémorragie interne sévère chez l’acteur.



Il est entré dans le coma le 1er Septembre 2023 et malgré les nombreux appels aux dons de sang pour lui, Jean a tragiquement succombé à ses blessures ce lundi 4 septembre 2023.



Le jeune homme avait conquis le public avec ses performances exceptionnelles dans plusieurs séries, notamment dans "Idoles", « Yaay 2.0 » , « Impuissants », « Karma ».



Son talent incontestable et sa passion pour le septième art avaient rapidement fait de lui une étoile montante dans l'industrie du cinéma sénégalaise.



Le public l’a découvert à travers la série « Di na ma neex » dans laquelle il incarnait le rôle du personnage nommé « Le plus beau ».



Jean Paul d'Almeida, la trentaine, était né d'un père béninois et d'une mère bissau-guinéenne, il grandi à Dakar et a obtenu son baccalauréat en 2010. Il a eu très tôt eu la chance de travailler comme commercial dans une boîte de la place.



Il a su conquérir tout au long de sa carrière l’amour du public sénégalais. JP est présenté par ceux qui l’ont côtoyé comme une personne joviale et agréable à vivre.