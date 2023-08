Recensement de la population et de l’habitat : Début des opérations de l’enquête post-censitaire

L’Agence nationale de la Statistique et de la Démographie (ANSD) a , après le dénombrement du 5e Recensement général de la Population et de l’Habitat (RGPH-5), entamé l’Enquête Post-Censitaire (EPC) dans le but d’évaluer la qualité des informations recueillies.





Deux mois après la fin des opérations du dénombrement général du RGPH-5, les équipes de l’ ANSD repartent sur le terrain. Le but : évaluer la qualité et la fiabilité des données recueillies lors du recensement. Cette nouvelle phase du recensement est dénommée l’Enquête Post Censitaire (EPC).





L’EPC se fait dans les 3 mois qui suivent le dénombrement général et va permettre à l’ANSD de prendre toutes les précautions nécessaires pour avoir des résultats de qualité lors du traitement et de la publication des résultats des données recueillies lors du recensement.





L’EPC est réalisée à une période différente et non éloignée du recensement. Cette enquête permet de mesurer la fiabilité des informations enregistrées pour certaines variables clés comme le sexe, l’âge, le lien de parenté, la fécondité.





L’Enquête Post-Censitaire va concerner les 14 régions du Sénégal. Au total, 44 agents enquêteurs répartis dans 11 différentes équipes vont sillonner les 161 districts de recensement compris dans l’échantillon.