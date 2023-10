Recensement de la population : toujours plus de femmes que d’hommes

Les résultats du dernier recensement de la population seront remis au nouveau ministre de l’Économie, du Plan et de la Coopération, Doudou Kâ, le 31 octobre. C’est le prédécesseur de ce dernier, Oulimata Sarr, qui a donné la nouvelle, ce mardi, lors de la passation de service entre les deux personnalités.



La ministre sortante a révélé que le Sénégal compte désormais 18 millions 275 mille habitants. Soit un peu plus de 2 millions d’âmes de plus par rapport aux projections qui, en 2016, fixaient la population sénégalaise à 16 millions 209 mille 125 personnes (Wikipedia).



Le dernier recensement a mobilisé 32 000 agents, d’après Oulimata Sarr. L’étude révèle que le pays compte toujours plus de femmes (50,8%) que d’hommes. La population féminine, comparée aux chiffres de 2016, a augmenté de 0,58 point. Celle masculine, entre 2016 et 2023, est passée de 49,78% à 49,2% du chiffre global.